MPPSC Recruitment 2025: मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी, आवेदन इस डेट से होंगे स्टार्ट
मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 जनवरी से ...और पढ़ें
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) द्वारा राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी आवेदन डेट्स के एलान कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम की तैयारियों में लगे हैं वे 20 जनवरी 2026 से ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट mponline.gov.in या mppsc.mp.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 19 फरवरी 2026 निर्धारित है।
महत्वपूर्ण तिथियां
|नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि
|30 दिसंबर 2025
|ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने की डेट
|20 जनवरी 2026
|एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट
|19 फरवरी 2026
|लेट फीस के साथ आवेदन की डेट
|20 से 27 फरवरी 2026
|फॉर्म में सुधार की लास्ट डेट
|27 फरवरी 2026
|एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
|12 मार्च 2026
|परीक्षा की तिथि
|22 मार्च 2026
पात्रता एवं मापदंड
इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी ने न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो वहीं अधिकतम आयु 40 वर्ष पूरी न की हो। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को ध्यान में रखकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। पात्रता की विस्तृत डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं।
एप्लीकेशन प्रॉसेस एवं फीस
इस भर्ती में शामिल होने के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ अन्य सभी वर्ग एवं एमपी से बाहर के अभ्यर्थियों को फीस के रूप में 500 रुपये जमा करना होगा। मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन व ईडब्ल्यूएस वर्ग को एप्लीकेशन फीस 250 रुपये जमा करना होगा। लेट फीस के साथ आवेदन करने पर 3000 रुपये अतिरिक्त फीस जमा करनी होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।