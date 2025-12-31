MPPSC Recruitment 2025: मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी, आवेदन इस डेट से होंगे स्टार्ट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) द्वारा राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी आवेदन डेट्स के एलान कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम की तैयारियों में लगे हैं वे 20 जनवरी 2026 से ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट mponline.gov.in या mppsc.mp.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 19 फरवरी 2026 निर्धारित है।

महत्वपूर्ण तिथियां नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 30 दिसंबर 2025 ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने की डेट 20 जनवरी 2026 एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 19 फरवरी 2026 लेट फीस के साथ आवेदन की डेट 20 से 27 फरवरी 2026 फॉर्म में सुधार की लास्ट डेट 27 फरवरी 2026 एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि 12 मार्च 2026 परीक्षा की तिथि 22 मार्च 2026 पात्रता एवं मापदंड इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी ने न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो वहीं अधिकतम आयु 40 वर्ष पूरी न की हो। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को ध्यान में रखकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। पात्रता की विस्तृत डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं। Madhya Pradesh Engineering Service Exam Notification PDF