MPMKVVCL Recruitment 2025: अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन 7 नवंबर से शुरू, सिलेक्टेड युवाओं को इतना मिलेगा स्टाइपेंड

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MPMKVVCL) की ओर से अप्रेंटिसशिप के लिए ऑफिशिल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार एमपीएमकेवीवीसीएल में बतौर अप्रेंटिस के रूप में शामिल होकर प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, वे जल्द ही अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया 07 नवंबर से शुरू की जाएगी। इसके अलावा, उम्मीदवार 12 दिसंबर, 2025 तक अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से अप्रेंटिसशिप के लिए कुल 180 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

आयु-सीमा उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जनवरी, 2025 के आधार पर की जाएगी। सभी वर्गों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी, ओबीसी और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदावरों को आयु-सीमा में पांच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।