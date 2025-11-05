MPMKVVCL Recruitment 2025: अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन 7 नवंबर से शुरू, सिलेक्टेड युवाओं को इतना मिलेगा स्टाइपेंड
अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 07 नवंबर से शुरू होंगे। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 12 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MPMKVVCL) की ओर से अप्रेंटिसशिप के लिए ऑफिशिल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार एमपीएमकेवीवीसीएल में बतौर अप्रेंटिस के रूप में शामिल होकर प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, वे जल्द ही अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया 07 नवंबर से शुरू की जाएगी। इसके अलावा, उम्मीदवार 12 दिसंबर, 2025 तक अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से अप्रेंटिसशिप के लिए कुल 180 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
आयु-सीमा
उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जनवरी, 2025 के आधार पर की जाएगी। सभी वर्गों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी, ओबीसी और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदावरों को आयु-सीमा में पांच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
कितना मिलेगा स्टाइपेंड
अप्रेंटिसशिप के लिए चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 9,600 रुपये का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा।
कैसे होगा चयन
उम्मीदावरों का चयन आईटीआई में प्राप्त अंक के आधार पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
MPMKVVCL Recruitment 2025: इन स्टेप्स से करें स्वयं अप्लाई
अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
- अंप्रेटिसशिप में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट apprenticeship.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए मांगी गई जानकारी को ध्यान से भर लें।
- इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
- अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
