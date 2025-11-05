Language
    CCRH Recruitment 2025: ग्रुप-ए, बी और सी के पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, यहां देखें पुरी जानकारी

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 05:38 PM (IST)

    सीसीआरएच में ग्रुप-ए, बी और सी के पदों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 26 नवंबर तक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड व अन्य जानकारी यहां देखें।

    CCRH Recruitment 2025: इस दिन तक कर सकते हैं अप्लाई

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (CCRH) की ओर से ग्रुप-ए, बी और सी के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 05 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार सीसीआरएच में बतौर रिसर्च ऑफिसर, जूनियर लाइब्रेरियन या एक्सरे टेक्नीशियन के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे आज से इन पदों के लिए ऑनालइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 90 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 26 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

    शैक्षणिक योग्यता

    ग्रुप-ए, बी और सी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए।

    आयु-सीमा

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए आयु पदानुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की पदानुसार अधिकतम आयु 18, 25, 27 और 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।


    कैसे होगा चयन

    • ग्रुप-ए के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन सीबीटी परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। सीबीट परीक्षा में उम्मीदवारों से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। सीबीटी परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों के लिए 30 अंक का साक्षात्कार आयोजित कराया जाएगा।
    • ग्रुप-बी और सी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का चयन सीबीटी परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसमें उम्मीदवारों से 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे।
    • परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा।

    एप्लीकेशन फीस

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना अनिवार्य है। ग्रुप-ए के पदों पर आवेदन करने के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 1000 रुपये और ग्रुप-बी और सी के पदों पर आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा, एससी एवं एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट प्रदान की गई है।

