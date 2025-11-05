CCRH Recruitment 2025: ग्रुप-ए, बी और सी के पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, यहां देखें पुरी जानकारी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (CCRH) की ओर से ग्रुप-ए, बी और सी के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 05 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार सीसीआरएच में बतौर रिसर्च ऑफिसर, जूनियर लाइब्रेरियन या एक्सरे टेक्नीशियन के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे आज से इन पदों के लिए ऑनालइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 90 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 26 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता ग्रुप-ए, बी और सी के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए।

आयु-सीमा इन पदों पर आवेदन करने के लिए आयु पदानुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की पदानुसार अधिकतम आयु 18, 25, 27 और 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।