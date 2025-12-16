MPESB Recruitment 2026: ग्रुप-1 और ग्रुप-2 के पदों पर रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू, 10 फरवरी को होगा एग्जाम

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से समूह-1 और उपसमूह-2 के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से कुल 474 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। बता दें, इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 24 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 07 जनवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, उम्मीदवारों को 24 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी, 2026 तक फॉर्म में करेक्शन करने का अवसर दिया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एप्लीकेशन फीस ग्रुप-1 और ग्रुप-2 के पदों पर आवेदन करने के लिए सभी अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये और एससी एवं एसटी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस के रूप में 250 रुपये जमा करने होंगे। एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना अनिवार्य है। बगैर एप्लीकेशन फीस के फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इस दिन होगी परीक्षा एमपीईएसबी की ओर से ग्रुप-1 और ग्रुप-2 के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन 10 फरवरी, 2026 को किया जाएगा। यह परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 से लेकर 05:30 बजे तक आयोजडित कराई जाएगी।