    BPSC 70th Mains Result 2025 OUT: मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, 5,401 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए हुए शॉर्टलिस्ट

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 07:29 PM (IST)

    बीपीएससी की ओर से एकीकृत 70वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आज यानी 16 दिसंबर को जारी कर दिया गया है। बता दें, इस परीक्षा में लगभग 20,034 अभ्यर्थी ...और पढ़ें

    BPSC 70th Mains Result 2025 OUT: ऐसे करें रिजल्ट डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से एकीकृत 70वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब वे बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, आयोग की ओर से मुख्य परीक्षा परीक्षा के जरिये कुल 5,401 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।

    BPSC 70th Mains Result 2025: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

    बीपीएससी की ओर से आज यानी 16 दिसंबर को एकीकृत 70वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां रिजल्ट डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

    • रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद 'BPSC 70th Combined Competitive Mains Examination Result 2025' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    बीपीएससी की ओर से मुख्य परीक्षा का आयोजन पटना के कुल 32 परीक्षा केंद्रों में 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल, 2025 के बीच किया गया था। बता दें, पहले दिन यानी 25 अप्रैल को परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई गई थी। इसके अलावा, 26, 28 और 30 अप्रैल, 2025 को परीक्षा केवल एक शिफ्ट में आयोजित कराई गई थी।आपको बता दें, मुख्य परीक्षा में लगभग 20,034 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। बीपीएससी ने कुल 5,401 उम्मीदवारों को अगले चरण यानी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि इंटरव्यू से संबंधित अधिक जानकारी व इंटरव्यू तिथि के लिए समय-समय पर बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें। 

     

     