BPSC 70th Mains Result 2025 OUT: मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, 5,401 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए हुए शॉर्टलिस्ट

इस दिन हुई थी परीक्षा

बीपीएससी की ओर से मुख्य परीक्षा का आयोजन पटना के कुल 32 परीक्षा केंद्रों में 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल, 2025 के बीच किया गया था। बता दें, पहले दिन यानी 25 अप्रैल को परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई गई थी। इसके अलावा, 26, 28 और 30 अप्रैल, 2025 को परीक्षा केवल एक शिफ्ट में आयोजित कराई गई थी।आपको बता दें, मुख्य परीक्षा में लगभग 20,034 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। बीपीएससी ने कुल 5,401 उम्मीदवारों को अगले चरण यानी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि इंटरव्यू से संबंधित अधिक जानकारी व इंटरव्यू तिथि के लिए समय-समय पर बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें।