    Rajasthan Police Constable 2025: राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल फाइनल रिजल्ट जारी, यहां से डायरेक्ट करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:41 PM (IST)

    राजस्थान पुलिस की ओर से पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आज यानी 16 दिसंबर को जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट police.raja ...और पढ़ें

    Rajasthan Police Constable 2025: इस दिन हुई थी परीक्षा।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान पुलिस की ओर से पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे। वे अब आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। परीक्षा का आयोजन 13 और 14 सिंतबर, 2025 को किया गया था। 

    यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा का फाइनल रिजल्ट

    ऐसे करें पुलिस कॉन्स्टेबल का फाइनल रिजल्ट चेक

    पीईटी और पीएसटी परीक्षा के बाद राजस्थान पुलिस की ओर से पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

    • रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।
    • डाउनलोड लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    रिजल्ट जारी होने के बाद

    इस परीक्षा में जो उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं। उन सभी उम्मीदवारों को नियुक्ति से पहले की औपचारिकताओं के लिए 23 दिसंबर, 2025 को रिजर्व पुलिस लाईन चूरू में उपस्थित में होना होगा। रिपोर्ट करने का समय सुबह 9 बजे निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल करने के लिए उम्मीदवार टेलीफोन नबंर 01562-250946 और 9413218517/9660607885 पर संपर्क कर सकते हैं।

    इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

    रिपोर्ट करने से पहले सभी उम्मीदवारों को अपने साथ सभी ओरिजिनल दस्तावेज, लिखित परीक्षा, पीईटी और पीएसटी परीक्षा का एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ और 10 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो को अपने साथ लाना अनिवार्य है। इसके साथ ही परीक्षा में सफल हुए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तय समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें। साथ ही रिपोर्ट करने से पहले जरूरी दिशा निर्देशों को भी ध्यान से जरूर पढ़ लें। 