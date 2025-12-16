Rajasthan Police Constable 2025: राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल फाइनल रिजल्ट जारी, यहां से डायरेक्ट करें डाउनलोड

इस परीक्षा में जो उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं। उन सभी उम्मीदवारों को नियुक्ति से पहले की औपचारिकताओं के लिए 23 दिसंबर, 2025 को रिजर्व पुलिस लाईन चूरू में उपस्थित में होना होगा। रिपोर्ट करने का समय सुबह 9 बजे निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल करने के लिए उम्मीदवार टेलीफोन नबंर 01562-250946 और 9413218517/9660607885 पर संपर्क कर सकते हैं।

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

रिपोर्ट करने से पहले सभी उम्मीदवारों को अपने साथ सभी ओरिजिनल दस्तावेज, लिखित परीक्षा, पीईटी और पीएसटी परीक्षा का एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ और 10 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो को अपने साथ लाना अनिवार्य है। इसके साथ ही परीक्षा में सफल हुए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तय समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें। साथ ही रिपोर्ट करने से पहले जरूरी दिशा निर्देशों को भी ध्यान से जरूर पढ़ लें।