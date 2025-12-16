AIBE 20 Result 2025: फाइनल आंसर-की और रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद, ऐसे कर सकेंगे चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE 20 परीक्षा का रिजल्ट और फाइनल आंसर-की कभी भी जारी की जा सकती है। जो उम्मीदवार AIBE 20 में शामिल हुए थे, उन्हें अपने उत्तरों का मूल्यांकन करने के लिए फाइनल आंसर-की और रिजल्ट का बेसब्री से इतंजार है। हालांकि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें,तो रिजल्ट और फाइनल आंसर-की जल्द ही जारी की जा सकती है। रिजल्ट जारी होने के बाद सभी उम्मीदवारों को रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रोल नबंर और पासवर्ड का उपयोग करना होगा।

