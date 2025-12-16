Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    AIBE 20 Result 2025: फाइनल आंसर-की और रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद, ऐसे कर सकेंगे चेक

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:30 PM (IST)

    बीसीआई की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE 20 परीक्षा का रिजल्ट और फाइनल आंसर-की जल्द ही जारी की जा सकती है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट allindiaba ...और पढ़ें

    Hero Image

    AIBE 20 Result 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE 20 परीक्षा का रिजल्ट और फाइनल आंसर-की कभी भी जारी की जा सकती है। जो उम्मीदवार AIBE 20 में शामिल हुए थे, उन्हें अपने उत्तरों का मूल्यांकन करने के लिए फाइनल आंसर-की और रिजल्ट का बेसब्री से इतंजार है। हालांकि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें,तो रिजल्ट और फाइनल आंसर-की जल्द ही जारी की जा सकती है। रिजल्ट जारी होने के बाद सभी उम्मीदवारों को रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रोल नबंर और पासवर्ड का उपयोग करना होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    AIBE 20 Result 2025ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट

    बीसीआई की ओर से रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे।

    • रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सभी उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर विजिट करना होगा।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को 'AIBE 20 Result' लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रोल नबंर और पासवर्ड का उपयोग करना होगा।
    • लॉगिन क्रेडेंशियल को जमा करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    बीसीई की ओर से AIBE 20 परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 30 नवंबर, 2025 को किया गया था। इसके साथ ही बीसीआई की ओर से उत्तरों का मिलान करने के लिए आंसर-की 03 दिसंबर, 2025 को जारी की गई थी। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए 10 दिसंबर, 2025 तक का समय दिया गया था। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट देखने के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें।

    इसके साथ ही बीसीआई की ओर से फाइनल-आंसर-की पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फाइनल आंसर-की डाउनलोड कर सकेंगे।  

    यह भी पढ़ें: CLAT Result 2026: कभी भी जारी हो सकता है क्लैट परीक्षा का रिजल्ट, यहां consortiumofnlus.ac.in से कर सकेंगे डाउनलोड