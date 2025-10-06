Language
    MP Police Bharti 2025: एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल के 7500 पदों पर आवेदन की लास्ट डेट आज, तुरंत कर लें अप्लाई

    Updated: Mon, 06 Oct 2025 12:44 PM (IST)

    एमपी में कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 6 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे तुरंत ही MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से फॉर्म भर सकते हैं। आज के बाद एप्लीकेशन विंडो बंद हो जाएगी।

    MP Police Bharti 2025: कॉन्स्टेबल पदों के लिए यहां से करें अप्लाई।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में पुलिस कॉन्स्टेबल के 7500 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती हो रही है। इस भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज यानी 6 अक्टूबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी अभी तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते हुए MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर तुरंत आवेदन कर सकते हैं। आज के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

    8 अक्टूबर तक फॉर्म में संशोधन के मौका

    एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अगर किसी अभ्यर्थी से त्रुटि हो गई है तो वे इसमें संशोधन कर सकते हैं। करेक्शन विंडो 8 अक्टूबर 2025 तक ओपन रहेगी।

    पात्रता एवं मापदंड

    एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से 10+2 प्रणाली के तहत 10वीं या 12वीं की परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए योग्यता 8वीं निर्धारित की गई है। इसके अलावा अभ्यर्थी ने 29 सितंबर 2025 तक 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली हो। ऊपरी उम्र मध्य प्रदेश के सामान्य व ईडब्ल्यूएस वर्ग व अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए 33 साल निर्धारित है। आरक्षित कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

    इस तरीके से कर सकते हैं अप्लाई

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही आवेदन कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन का लिंक एवं स्टेप्स यहां प्रदान की जा रही हैं।

    • एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर विजिट करें।
    • इसके बाद हिंदी या अंग्रेजी का चयन करें।
    • होम पेज पर Online Form - Police Constable Recruitment Test - 2025 पर क्लिक करें।
    • अब प्रोफाइलिंग पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
    • इसके बाद लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
    • वर्ग के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करें।
    • अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

    • MP Police Constable Application Form 2025
    • नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।

    एप्लीकेशन फीस

    जनरल श्रेणी एवं अन्य राज्यों से आने वाले उम्मीदवारों के लिए 560 रुपये और ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग को 310 रुपये फीस जमा करनी होगी। फीस भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। ध्यान रखें कि फीस के साथ ही पोर्टल शुल्क 60 रुपये अलग से जमा करना होगा।

