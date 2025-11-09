MP Police Bharti 2025: ग्रेजुएट युवा एमपी पुलिस एसआई, सूबेदार पदों पर तुरंत कर लें अप्लाई, कल है लास्ट डेट
एमपी पुलिस एसआई एवं सूबेदार भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 10 नवंबर निर्धारित है। ऐसे में इस भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थी बिना देरी करते हुए ऑनलाइन माध्यम से तुरंत ही फॉर्म भर लें। आवेदन में त्रुटि होने पर 15 नवंबर तक उसमें संशोधन किया जा सकता है।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर (SI) एवं सूबेदार के 500 रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 10 नवंबर 2025 है। ऐसे में जो अभ्यर्थी पुलिस विभाग में नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं और इस भर्ती के लिए अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनके पास अंतिम मौका है। अभ्यर्थी तुरंत ही मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल (MPESB) की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
ग्रेजुएट युवा इस भर्ती के लिए पात्र
इस भर्ती में ग्रेजुएशन कर चुके अभ्यर्थी पात्र हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से ग्रेजुएशन (स्नातक) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा अभ्यर्थी की अधिकतम आयु वर्ग के अनुसार 33/ 38 साल से ज्यादा न हो। ऊपरी उम्र में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को छूट मिलेगी। ध्यान रखें कि उम्र की गणना 10 नवंबर 2025 के अनुसार होगी।
कैसे करें अप्लाई
- एमपी पुलिस एसआई सूबेदार भर्ती 2025 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर विजिट करें।
- होम पेज हिंदी या अंग्रेजी का चयन करें।
- अब वेबसाइट पर Online Form - Subedar & Sub-Inspector Recruitment Test For Police H.Q., Home (Police) -2025 Start From पर क्लिक करें।
- नए पेज पर पहले मांगी गई डिटेल भरकर रजिस्ट्रेशन कर लें।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
- अंत में निर्धारित फीस जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें।
एप्लीकेशन फीस
फॉर्म भरने के साथ कैटेगरी के अनुसार निर्धारित फीस जमा करना आवश्यक है। बिना फीस के आपका फॉर्म स्वीकार नहीं होगा। जनरल श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों एवं अन्य राज्यों से आने वाले अभ्यर्थियों को शुल्क के रूप में 500 रुपये जमा करना होगा। ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए फीस 2500 रुपये जमा करना होगा। फीस के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क 60 रुपये अलग से जमा करना होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।