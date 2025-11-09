MP Police Bharti 2025: ग्रेजुएट युवा एमपी पुलिस एसआई, सूबेदार पदों पर तुरंत कर लें अप्लाई, कल है लास्ट डेट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर (SI) एवं सूबेदार के 500 रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 10 नवंबर 2025 है। ऐसे में जो अभ्यर्थी पुलिस विभाग में नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं और इस भर्ती के लिए अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनके पास अंतिम मौका है। अभ्यर्थी तुरंत ही मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल (MPESB) की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

ग्रेजुएट युवा इस भर्ती के लिए पात्र इस भर्ती में ग्रेजुएशन कर चुके अभ्यर्थी पात्र हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से ग्रेजुएशन (स्नातक) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा अभ्यर्थी की अधिकतम आयु वर्ग के अनुसार 33/ 38 साल से ज्यादा न हो। ऊपरी उम्र में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को छूट मिलेगी। ध्यान रखें कि उम्र की गणना 10 नवंबर 2025 के अनुसार होगी।