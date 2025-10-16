MP Police ASI Vacancy 2025: कल है एमपी पुलिस एएसआई, सूबेदार भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट, तुरंत कर लें अप्लाई
एमपी पुलिस एसआई एवं सूबेदार के 500 पदों पर भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 17 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में अभी तक किसी कारणवश आवेदन न कर पाने वाले अभ्यर्थी तुरंत ही वेबसाइट या इस पेज पर दिए लिंक से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में पुलिस एएसआई एवं सूबेदार भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 17 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और अभी तक किसी कारणवश आवेदन करने से चूक गए हैं वे तुरंत ही ऑनलाइन फॉर्म भर लें। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।
आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से एमपीईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर भरा जा सकता है। आपकी सहूलियत के लिए इस पेज पर भी आवेदन का लिंक एवं स्टेप्स दी गई हैं जिनको फॉलो करके सीधे फॉर्म भरा जा सकता है।
फॉर्म भरने से पहले पात्रता कर लें चेक
- इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- पदानुसार CPCT/ DOEACC द्वारा आयोजित डिप्लोमा परीक्षा/ आईटीआई से कंप्यूटर प्रमाण पत्र/ इंजीनियरिंग/ एमसीए/ बीसीए/ कंप्यूटर साइंस/ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आदि किया हो।
- अभ्यर्थी की अधिकतम आयु वर्ग के अनुसार 33/ 38 साल से ज्यादा न हो।
- आरक्षित वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। उम्र की गणना 17 अक्टूबर 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी।
- पदानुसार विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं।
आवेदन करने का तरीका
- इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए हम यहां आवेदन की स्टेप्स एवं फॉर्म का लिंक उपलब्ध करवा रहे हैं-
- एमपी एएसआई भर्ती एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर विजिट करें।
- हिंदी या अंग्रेजी का चयन करें।
- होम पेज पर Online Form - Subedar (Stenographer) & Asst. Sub-Inspector Recruitment Test For Police H.Q., Home (Police) -2025 पर क्लिक करें।
- नए पेज पर पहले मांगी गई डिटेल भरकर रजिस्ट्रेशन कर लें।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
- अंत में निर्धारित फीस जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें।
एप्लीकेशन फीस
इस भर्ती में आवेदन करने के साथ एमपी राज्य से बाहर के स्टेट के अभ्यर्थी एवं जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को फीस के रूप में 560 रुपये जमा करना होगा। राज्य के ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से आने वाले अभ्यर्थियों को 310 रुपये का भुगतान करना होगा। फीस के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क 60 रुपये अलग से जमा करना होगा।
