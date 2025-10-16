MP Police ASI Vacancy 2025: कल है एमपी पुलिस एएसआई, सूबेदार भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट, तुरंत कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में पुलिस एएसआई एवं सूबेदार भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 17 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और अभी तक किसी कारणवश आवेदन करने से चूक गए हैं वे तुरंत ही ऑनलाइन फॉर्म भर लें। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से एमपीईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर भरा जा सकता है। आपकी सहूलियत के लिए इस पेज पर भी आवेदन का लिंक एवं स्टेप्स दी गई हैं जिनको फॉलो करके सीधे फॉर्म भरा जा सकता है।