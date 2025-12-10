KVS NVS Vacancy 2025: केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालय भर्ती के लिए कल है फॉर्म भरने की लास्ट डेट, तुरंत कर लें अप्लाई
केंद्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालयों में 14 हजार से अधिक पदों पर भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल यानी 11 दिसंबर ...और पढ़ें
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। देशभर के केंद्रीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयों में टीचिंग एवं नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 11 दिसंबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र हैं और अभी तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से फॉर्म भर सकते हैं। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो बंद कर दी जाएगी।
कौन ले सकता है भर्ती में भाग
- इस भर्ती में टीजीटी, पीजीटी एवं प्रिंसिपल के पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एवं बीएड/ एमएड की डिग्री होनी चाहिए। नॉन टीचिंग पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक या परास्नातक सहित अन्य निर्धारित योग्यता होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु पदानुसार 18, 30 व 35 वर्ष और अधिकतम आयु 40, 45, व 50 वर्ष निर्धारित की गई है।
- आरक्षित श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।
एप्लीकेशन प्रॉसेस एवं फीस
इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन का लिंक एवं स्टेप्स यहां दी जा रही हैं।
- आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर विजिट करें।
- वेबसाइट होम पेज पर लेटेस्ट में जाकर भर्ती से संबंधित अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद आप रजिस्टर लिंक पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
- अंत में कैटेगरी के अनुसार निर्धारित फीस जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें।
- उसका एक प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
इस भर्ती में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल पदों पर आवेदन के लिए 2800 रुपये, Sr, Jr Secretariat Assistant/ स्टेनोग्राफर / JSA / लैब अटेंडेंट / एमटीएस पदों पर फॉर्म भरने के साथ 1700 रुपये, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी व अन्य पदों पर आवेदन के लिए 2000 जमा करनी होगी। एससी, एसटी व पीएच वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को सभी पदों पर आवेदन के लिए 500 रुपये का भुगतान करना होगा। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।
