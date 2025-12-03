KVS NVS Vacancy 2025: केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालयों में रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट कल, जल्द कर लें अप्लाई
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: अगर आपका सपना भी केंद्रीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयों में बतौर टीचर के पदों पर नौकरी करना हैं, तो आप KVS NVS में टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के पदो पर आवेदन कर सकते हैं। बता दें, इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 04 दिसंबर निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों के लिए इन पदों पर आवेदन करने का कल तक का आखिरी मौका है। साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के कुल 14,967 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें।
आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड
- इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एवं बीएड/एमएड की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।
- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु पदासुनार 18, 30 व 35 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही उम्मीदवारों की पदानुसार अधिकतम आयु 40, 45, व 50 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।
KVS NVS Vacancy 2025: ऐसे करें खुद अप्लाई
एनवीएस और केवीएस स्कूल में टीचिंग एवं नॉन-टीचिंग के पदों पर आवेदन प्रक्रिया कल बंद कर दी जाएगी। ऐसे में उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से दर्ज कर लें।
- जानकारी को दर्ज करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इतने पदों पर होगी भर्ती
एनवीएस और केवीएस स्कूल में टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के कुल 14,967 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें केंद्रीय विद्यालयों के लिए 9126 पद और नवोदय विद्यालयों के लिए कुल 5841 पद आरक्षित किए गए हैं।
