KVS NVS Vacancy 2025: केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालयों में रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट कल, जल्द कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: अगर आपका सपना भी केंद्रीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयों में बतौर टीचर के पदों पर नौकरी करना हैं, तो आप KVS NVS में टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के पदो पर आवेदन कर सकते हैं। बता दें, इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 04 दिसंबर निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों के लिए इन पदों पर आवेदन करने का कल तक का आखिरी मौका है। साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के कुल 14,967 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें।