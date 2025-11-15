KVS NVS Recruitment 2025: केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालयों में आवेदन शुरू, 10 हजार से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: केंद्रीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयों में टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के पदों पर नौकरी का सपना देखने वाले उम्मीदवारो के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल सीबीएसई की ओर से केंद्रीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयों में 10 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेन जारी किया गया है। आधिकारिक अधिसूचना के तहत KVS/NVS विद्यालय में टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के कुल 14,967 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 नवंबर से शरू हो गई है। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 04 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।