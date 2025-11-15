Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    KVS NVS Recruitment 2025: केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालयों में आवेदन शुरू, 10 हजार से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 11:59 AM (IST)

    केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालयों में टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के 10 हजार से ज्यादा पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 04 दिसंबर तक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्र पदानुसार निर्धारित की गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    KVS NVS Recruitment 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: केंद्रीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयों में टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के पदों पर नौकरी का सपना देखने वाले उम्मीदवारो के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल सीबीएसई की ओर से केंद्रीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयों में 10 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेन जारी किया गया है। आधिकारिक अधिसूचना के तहत KVS/NVS विद्यालय में टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के कुल 14,967 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 नवंबर से शरू हो गई है। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 04 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    nvs kvs 2

     

    पात्रता मानदंड

    • टीजीटी, पीजीटी एवं प्रिंसिपल के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक, स्नातकोत्तर एवं बीएड या एमएड की डिग्री होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त नॉन टीचिंग के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक या स्नातकोत्तर व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।
    • आवेदन करने के लिए आयु पदानुसार निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18, 30 व 35 वर्ष और अधिकतम आयु 40, 45, व 50 वर्ष निर्धारित की गई है।
    • उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

    ऐसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन टियर-1 और टियर-2 परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। टियर-1 परीक्षा में उम्मीदवारों से रीजनिंग,
    न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर, सामान्य जागरूकता, अंग्रेजी आदि विषयों से 300 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा कुल 2 घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए टियर-2 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 100 अंकों के 70 प्रश्न पूछे जाएंगे।

    nvs kvs 3

     

    ऐसे कर सकेंगे स्वयं रजिस्ट्रेशन

    • रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करना होगा। 
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
    • अब आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा।
    • इसके बाद निर्धारित रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होगा
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। 

    यह भी पढ़ें: Rajasthan Police Result 2025: राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी, इस दिन से शुरू होगा पीईटी और पीएसटी