Rajasthan Police Result 2025: राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी, इस दिन से शुरू होगा पीईटी और पीएसटी
राजस्थान पुलिस विभाग की ओर से Rajasthan Police Constable 2025 लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए 20 नवंबर से 07 दिसंबर के बीच पीईटी और पीएसटी का आयोजन करवाया जाएगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान पुलिस विभाग की ओर से राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार 13 व 14 सितंबर को पुलिस कॉन्स्टेबल की लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, लिखित परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
ऐसे डाउनलोड करें पुलिस कॉन्स्टेबल का रिजल्ट
राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं।
- पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
- अब 'Rajasthan Police Result 2025' लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन होगा पीईटी और पीएसटी का आयोजन
राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल की लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए 30 नवंबर से लेकर 07 दिसंबर के बीच पीईटी और पीएसटी परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। इस परीक्षा में उम्मीदवारों की दौड़, ऊंचाई, वजन आदि का परीक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारो को दस्तावेज सत्यापन के लिए भी शामिल होना होगा। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दस्तावेज सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेज को संभालकर रखें।
रिजल्ट में इनकी करें जांच
राजस्थान लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में सभी उम्मीदवार रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद पीईटी परीक्षा पीएसटी परीक्षा में शामिल होने के लिए रिजल्ट में अपने रोल नबंर की जांच अच्छे से कर लें, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। बता दें, इस भर्ती अभियान के तहत राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल के कुल 1000 पदों पर भर्ती की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।