Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rajasthan Police Result 2025: राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी, इस दिन से शुरू होगा पीईटी और पीएसटी

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 11:05 AM (IST)

    राजस्थान पुलिस विभाग की ओर से Rajasthan Police Constable 2025 लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए 20 नवंबर से 07 दिसंबर के बीच पीईटी और पीएसटी का आयोजन करवाया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    Rajasthan Police Result 2025: ऐसे चेक करें रिजल्ट।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान पुलिस विभाग की ओर से राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार 13 व 14 सितंबर को पुलिस कॉन्स्टेबल की लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, लिखित परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे डाउनलोड करें पुलिस कॉन्स्टेबल का रिजल्ट

    राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं।

    • पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
    • अब 'Rajasthan Police Result 2025' लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
    • रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
    pet and pst

     

    इस दिन होगा पीईटी और पीएसटी का आयोजन

    राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल की लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए 30 नवंबर से लेकर 07 दिसंबर के बीच पीईटी और पीएसटी परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। इस परीक्षा में उम्मीदवारों की दौड़, ऊंचाई, वजन आदि का परीक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारो को दस्तावेज सत्यापन के लिए भी शामिल होना होगा। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दस्तावेज सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेज को संभालकर रखें। 

    रिजल्ट में इनकी करें जांच

    राजस्थान लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में सभी उम्मीदवार रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद पीईटी परीक्षा पीएसटी परीक्षा में शामिल होने के लिए रिजल्ट में अपने रोल नबंर की जांच अच्छे से कर लें, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। बता दें, इस भर्ती अभियान के तहत राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल के कुल 1000 पदों पर भर्ती की जाएगी। 

     

    यह भी पढ़ें: AIBE 20 Admit Cards 2025: आज जारी होगा AIBE 20 परीक्षा का एडमिट कार्ड, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड