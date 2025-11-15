Language
    AIBE 20 Admit Cards 2025: आज जारी होगा AIBE 20 परीक्षा का एडमिट कार्ड, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

    Updated: Sat, 15 Nov 2025 10:04 AM (IST)

    बीसीआई की ओर से AIBE 20 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार बीसीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर को किया जाएगा।

    AIBE 20 Admit Cards 2025: इस दिन होगी परीक्षा।

    एजुकेशम डेस्क, नई दिल्ली: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से अखिल भारतीय बार परीक्षा AIBE 20 के लिए एडमिट कार्ड आज यानी 15 नवंबर को जारी किया जाएगा। जो उम्मीदवार AIBE 20 परीक्षा में शामिल होने वाले हैं और एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वे आज आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर अपना AIBE 20 Hall Ticket 2025 डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदावरों को लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करना होगा।

