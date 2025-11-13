Rajasthan HC Civil Judge Result 2025: राजस्थान सिविल जज मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से Civil Judge 2025 मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज की मुख्य परीक्षा में सफल शामिल हुए थे, अब वे अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। सिविल जज मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट hcraj.nic.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। बता दें, राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से मुख्य परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है।

ऐसे डाउनलोड करें मुख्य परीक्षा का रिजल्ट राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से सिविल जज मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।