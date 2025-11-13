Language
    Bihar JEEVIKA Admit Card 2025 OUT: बिहार जीविका एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 12:18 PM (IST)

    आज यानी 13 नवंबर को बिहार जीविका के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट brlps.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 

    Bihar JEEVIKA Admit Card 2025 OUT: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी (BRLPS) की ओर से Bihar JEEVIKA 2025 एडमिट कार्ड आज यानी 13 नवंबर को जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, अब वे आधिकारिक वेबसाइट brlps.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नबंर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।

    इन पदों पर होगी भर्ती

    बीआरएलीएस की ओर से कुल 2747 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के कुल 73 पद, आजीविका विशेषज्ञ के कुल 235 पद, एरिया कोऑर्डिनेटर के 374 पद, अकाउंटेंट (DPCU/BPIU) के 167 पद, ऑफिस असिस्टेंट (DPCU/BPIU) के कुल 187 पद, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के कुल 1177 पद और ब्लॉक आईटी कार्यकारी के कुल 534 पदों पर भर्ती की जाएगी।

    ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

    बीआरएलीएस की ओर से बिहार जीविका एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले बीआरएलीएस आधिकारिक वेबसाइट brlps.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'Bihar Jeevika Admit Card 2025' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिकं पर क्लिक करने के बाद यहां एप्लीकेशन नबंर और पासवर्ड को दर्ज करें।
    • लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

