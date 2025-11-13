SBI PO Admit Card 2025: एसबीआई पीओ फेज-III परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर फेज-III परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार फेज-II परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे और फेज-III एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वे आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।



ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

एसबीआई की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर फेज-III परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर विजिट करें।

अब वेबसाइट के होमपेज पर करियर सेक्शन लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद 'SBI P0 Phase-III Admit Card 2025' लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।

लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रन पर ओपन हो जाएगा।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

इस दिन होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट एसबीआई पीओ की फेज-2 परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए 19 नवंबर को साइकोमेट्रिक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से प्रोबेशनरी ऑफिसर के कुल 541 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

इस दिन होगा इंटरव्यू एसबीआई की ओर से इंटरव्यू का आयोजन 24 से 30 नवंबर के बीच किया जाएगा। बता दें, इंटरव्यू कुल कुल 30 अंक के लिए आयोजित कराया जाएगा। इस दिन हुई थी परीक्षा एसबीआई की ओर से पीओ प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 02, 04 और 05 अगस्त को किया गया था। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारो के लिए 13 सितंबर, 2025 को मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया था। बता दें, मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 06 नवंबर. 2025 को जारी किया गया था। अब इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है।

यह भी पढ़ें: BTEUP Admit Card 2025 Link: बीटीईयूपी ऑड सेमेस्टर एडमिट कार्ड जारी, यहां दिए लिंक से करें डाउनलोड