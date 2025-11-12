BTEUP Admit Card 2025 Link: कभी भी जारी हो सकते हैं बीटीईयूपी ऑड सेमेस्टर एडमिट कार्ड, टाइम टेबल यहां से करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से नवंबर-दिसंबर ऑड सेमेस्टर परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। डेटशीट के मुताबिक BTEUP odd semester परीक्षाओं का आयोजन 17 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक करवाया जायेगा। एग्जाम में शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार है जो कभी भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जा सकते हैं।

कहां और कैसे डाउनलोड कर सकेंगे प्रवेश पत्र बीटीईयूपी एडमिट कार्ड ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट bteup.ac.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जायेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की स्टेप्स निम्नलिखित हैं-