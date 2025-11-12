BTEUP Admit Card 2025 Link: कभी भी जारी हो सकते हैं बीटीईयूपी ऑड सेमेस्टर एडमिट कार्ड, टाइम टेबल यहां से करें चेक
बीटीईयूपी ऑड सेमेस्टर/ बैक पेपर नवंबर दिसंबर 2025 एग्जाम की शुरुआत 17 नवंबर से होने जा रही है जिसके लिए एडमिट कार्ड कभी भी डाउनलोड के लिए जारी किये जा सकते हैं। प्रवेश पत्र जारी होते ही अभ्यर्थी वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से इसे डाउनलोड कर सकेंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से नवंबर-दिसंबर ऑड सेमेस्टर परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। डेटशीट के मुताबिक BTEUP odd semester परीक्षाओं का आयोजन 17 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक करवाया जायेगा। एग्जाम में शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार है जो कभी भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जा सकते हैं।
कहां और कैसे डाउनलोड कर सकेंगे प्रवेश पत्र
बीटीईयूपी एडमिट कार्ड ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट bteup.ac.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जायेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की स्टेप्स निम्नलिखित हैं-
- BTEUP Admit Card 2025 Download करने के लिए सबसे पहले पोर्टल पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको प्रवेश पत्र से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करने के बाद शो बटन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकेंगे।
सभी अभ्यर्थी ध्यान रखें कि परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाना होगा। बिना प्रवेश पत्र के किसी भी स्टूडेंट्स को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और वे एग्जाम देने से वंचित हो जायेंगे। अधिक जानकारी एवं डेटशीट की जानकारी के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।