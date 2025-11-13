KVS NVS Recruitment 2025: केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालयों में बंपर पदों पर भर्ती का एलान, कल से आवेदन होंगे स्टार्ट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। देशभर के केंद्रीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयों में टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के बंपर पदों पर भर्ती का एलान किया गया है। सीबीएसई की ओर से शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती की जानकारी दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया कल यानी 14 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी जो निर्धारित अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी।

योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in, kvssangathan.nic.in और navodaya.gov.in पर जाकर भर सकेंगे।

भर्ती विवरण रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भर्ती के माध्यम से करीब 10 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें से 7444 पद टीचिंग पोस्ट के लिए और 1712 पद नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए निर्धारित हैं। हालांकि, यह ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है। कल आवेदन शुरू होने के साथ ही विस्तृत नोटिफिकेशन जारी पदों व पात्रता की पूरी जानकारी साझा की जाएगी।