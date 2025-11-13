Language
    KVS NVS Recruitment 2025: केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालयों में बंपर पदों पर भर्ती का एलान, कल से आवेदन होंगे स्टार्ट

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 12:38 PM (IST)

    सीबीएसई की ओर से देशभर के केंद्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय में टीचिंग एवं नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन कल से स्टार्ट हो जायेंगे जो 4 दिसंबर तक जारी रहेंगे। योग्यता पूरी करने वाले अभ्यर्थी तय तिथियों में आवेदन कर सकेंगे।

    KVS NVS Recruitment 2025 के लिए आवेदन कल से।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। देशभर के केंद्रीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयों में टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के बंपर पदों पर भर्ती का एलान किया गया है। सीबीएसई की ओर से शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती की जानकारी दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया कल यानी 14 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी जो निर्धारित अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी।
    योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in, kvssangathan.nic.in और navodaya.gov.in पर जाकर भर सकेंगे।

    भर्ती विवरण

    रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भर्ती के माध्यम से करीब 10 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें से 7444 पद टीचिंग पोस्ट के लिए और 1712 पद नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए निर्धारित हैं। हालांकि, यह ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है। कल आवेदन शुरू होने के साथ ही विस्तृत नोटिफिकेशन जारी पदों व पात्रता की पूरी जानकारी साझा की जाएगी।

    कैसे कर सकेंगे अप्लाई

    • इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण करना होगा।
    • रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
    • अंत में निर्धारित फीस जमा कर फॉर्म को सबमिट कर दें और उसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
    KVS NVS Recruitment 2025 notification

    किन पदों पर होगी भर्ती

    इस भर्ती के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, कनिष्ठ सचिवालय सहायक, वरिष्ठ सचिवालय सहायक, सहायक अनुभाग अधिकारी, प्रिंसिपल सहित अन्य पदों पर नियुक्तियां हो सकती हैं। पदों का विस्तृत विवरण एवं संख्या कल नोटिफिकेशन जारी होने साथ ही साझा की जाएगी।

