Teacher Recruitment 2023: 26000 सरकारी टीचर के पदों पर निकली है भर्ती, इस डेट से करें अप्लाई

Jharkhand Shikshak Bharti 2023 इस भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन फीस 100 रुपये देनी होगी। वहीं झारखंड के एससी व एसटी अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये का देना होगा। जारी अधिसूचना के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।

Jharkhand Shikshak Bharti 2023: झारखंड में 26 हजार शिक्षक के पदों पर निकली भर्ती

Edited By: Nandini Dubey