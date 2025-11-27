JKSSB Sub Inspector Vacancy 2025: सब-इंस्पेक्टर के पदों पर जल्द शुरू होंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इस लिंक से कर सकेंगे अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) की ओर से सब-इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार सब-इंस्पेक्टर के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे जल्द ही इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती के जरिये कुल 83 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है।

आयु-सीमा आयु-सीमा की गणना 01 जनवरी, 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।

एप्लीकेशन फीस सब-इंस्पेक्टर के पदों पर आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 700 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, एससी एवं एसटी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 600 रुपये निर्धारित की गई है। सभी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है। बगैर आवेदन शुल्क के फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।