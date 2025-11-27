JKSSB Sub Inspector Vacancy 2025: सब-इंस्पेक्टर के पदों पर जल्द शुरू होंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इस लिंक से कर सकेंगे अप्लाई
जेकेएसएसबी की ओर से सब-इंस्पेक्टर के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 13 जनवरी तक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) की ओर से सब-इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार सब-इंस्पेक्टर के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे जल्द ही इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती के जरिये कुल 83 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है।
आयु-सीमा
आयु-सीमा की गणना 01 जनवरी, 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।
एप्लीकेशन फीस
सब-इंस्पेक्टर के पदों पर आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 700 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, एससी एवं एसटी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 600 रुपये निर्धारित की गई है। सभी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है। बगैर आवेदन शुल्क के फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।
कैसे होगा चयन
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, पीएसटी और पीईटी के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से अंग्रेजी विषय से बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए पीएसटी और पीईटी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
ऐसे कर सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट www.jkssb.nic.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद मांगी गई सभी जानकारी को भरना होगा।
- सभी जानकारी को भरने के बाद ऑनलाइन फीस का भुगतान करें।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
यह भी पढ़ें: HPBOSE Datesheet 2026: हिमाचल बोर्ड कक्षा 10वीं एवं 12वीं परीक्षा की डेटशीट जारी, यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें टाइमटेबल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।