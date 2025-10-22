JIPMER Recruitment 2025: सीनियर रेजिडेंट के पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू, 7 नवंबर से शुरू होगा इंटरव्यू
जेआईपीएमईआर में सीनियर रेजिडेंट के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jipmer.edu.in पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 03 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (JIPMER) की ओर से सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जो उम्मीदवार जेआईपीएमईआर में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। जेआईपीएमईआर की ओर से सीनियर रेजिडेंट के कुल 118 पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही उम्मीदवार इन पदों के लिए 03 नवंबर, 2025 शाम 4.30 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए 07 और 08 नवंबर को इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा।
पात्रता मानदंड
- इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदावारों की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
- सीनियर रेजिडेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।
कितना मिलेगा वेतन
इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 67,700 रुपये वेतनमान के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
एप्लीकेशन फीस
आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फीस कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपये, जबकि एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 250 रुपये निर्धारित की गई है।
ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
जेआईपीएमईआर में सीनियर रेजिडेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदावर यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
- इन पदों पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jipmer.edu.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर गूगल फॉर्म लिंक पर क्लिक करें।
- अब व्यक्तिगत जानकारी जैसे ईमेल आईडी, पिता का नाम, मोबाइल नंबर आदि को दर्ज करें।
- इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करके फीस का भुगतान करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
