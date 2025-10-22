JIPMER Recruitment 2025: सीनियर रेजिडेंट के पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू, 7 नवंबर से शुरू होगा इंटरव्यू

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (JIPMER) की ओर से सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जो उम्मीदवार जेआईपीएमईआर में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। जेआईपीएमईआर की ओर से सीनियर रेजिडेंट के कुल 118 पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही उम्मीदवार इन पदों के लिए 03 नवंबर, 2025 शाम 4.30 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए 07 और 08 नवंबर को इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा।