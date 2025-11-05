Jharkhand Home Guard Bharti 2025: होम गार्ड के पदों पर रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू, सातवीं पास कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: झारखंड गृह रक्षा वाहिनी की ओर से होम गार्ड के कुल 737 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार झारखंड में बतौर होम गार्ड के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे जल्द ही इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। बता दें, इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 18 नवंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 21 दिसंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

आयु-सीमा इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 19 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ ही विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता ग्रामीण होम गार्ड के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा सातवीं और शहरी होम गार्ड के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने कक्षा दसवीं उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा, सामान्य और ओबीसी पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई 162 सेमी, जबकि एससी एवं एसटी पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई 157 सेमी निर्धारित की गई है। साथ ही सभी वर्गों की महिलाओं की लंबाई 148 सेमी होनी चाहिए। उम्मीदवार तकनीकी क्षेत्र में काम करने के लिए सक्षम भी होना चाहिए।