Jharkhand Home Guard Bharti 2025: होम गार्ड के पदों पर रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू, सातवीं पास कर सकते हैं अप्लाई
झारखंड में होम गार्ड के कुल 737 पदों पर पदों पर आवेदन करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 18 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जल्द ही रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार कक्षा 7वीं या 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: झारखंड गृह रक्षा वाहिनी की ओर से होम गार्ड के कुल 737 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार झारखंड में बतौर होम गार्ड के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे जल्द ही इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। बता दें, इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 18 नवंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 21 दिसंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।
आयु-सीमा
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 19 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ ही विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी।
शैक्षणिक योग्यता
ग्रामीण होम गार्ड के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा सातवीं और शहरी होम गार्ड के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने कक्षा दसवीं उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा, सामान्य और ओबीसी पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई 162 सेमी, जबकि एससी एवं एसटी पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई 157 सेमी निर्धारित की गई है। साथ ही सभी वर्गों की महिलाओं की लंबाई 148 सेमी होनी चाहिए। उम्मीदवार तकनीकी क्षेत्र में काम करने के लिए सक्षम भी होना चाहिए।
कैसे होगा चयन
उम्मीदवारों का चयन शारीरिक जांच परीक्षा, हिन्दी लेखन क्षमता परीक्षा और तकनीकी दक्षता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से कक्षा सातवीं या दसवीं के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उम्मीदवारों को 100 में से 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके साथ ही इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को तकनीकी दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।
ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
होम गार्ड के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट recruitment.jharkhand.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई जानकारी को ध्यान से दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आवश्य दस्तावेजों की स्कैन कॉपी, हस्ताक्षर और फोटो को अपलोड करना होगा।
- अब निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा
- फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
