    Jharkhand Home Guard Bharti 2025: होम गार्ड के 500 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, आवेदन 24 अक्टूबर से शुरू

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:09 PM (IST)

    झारखंड में होम गार्ड के 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 24 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएंगे। साथ ही कक्षा 7वीं व 10वीं पास उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां देखें पूरी जानकारी।

    Jharkhand Home Guard Bharti 2025: आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 19 वर्ष निर्धारित।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: झारखंड गृह रक्षा वाहिनी की ओर से होम गार्ड के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार झारखंड में होम गार्ड की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, वे इन पदों के लिए जल्द ही आवेदन कर सकेंगे। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी की ओर से होम गार्ड के कुल 510 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अतिरिक्त, आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 24 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो जाएगी। साथ ही इच्छुक एंव योग्य उम्मीदवार 07 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

    आयु-सीमा

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 01 जनवरी, 2025 के अनुसार 19 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है।

    पात्रता मानदंड

    • होम गार्ड के पदों पर आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है। ग्रामीण होम गार्ड के पदों पर आवेदन करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम सातवीं और शहरी होम गार्ड के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने दसवीं या इसके समकक्ष कक्षा उत्तीर्ण की हो।
    • साथ ही सामान्य, ओबीसी और बीसी पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई 162 सेंटीमीटर, एससी एवं एसटी पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई 157 सेंटीमीटर, महिला उम्मीदवारों की लंबाई 148 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है।
    • सामान्य, ओबीसी और बीसी पुरुष उम्मीदवारों के सीने का माप 79 सेंटीमीटर और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के सीने का माप 76 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है। 

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन शारीरिक जांच परीक्षा, लिखित परीक्षा और तकनीकी दक्षता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। शारीरिक जांच परीक्षा में दौड़, ऊंची कूद, लम्बी कूद,शॉट पूट का परीक्षण किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से कक्षा 7वीं व 10वीं पाठ्यक्रम के आधार पर 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त, शारीरिक जांच परीक्षा और लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए तकनीकी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

