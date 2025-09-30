Jharkhand Home Guard Bharti 2025: होम गार्ड के 500 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, आवेदन 24 अक्टूबर से शुरू

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: झारखंड गृह रक्षा वाहिनी की ओर से होम गार्ड के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार झारखंड में होम गार्ड की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, वे इन पदों के लिए जल्द ही आवेदन कर सकेंगे। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी की ओर से होम गार्ड के कुल 510 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अतिरिक्त, आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 24 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो जाएगी। साथ ही इच्छुक एंव योग्य उम्मीदवार 07 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।