Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ITI Recruitment 2026: आईटीआई लिमिटेड में यंग प्रोफेशनल पदों पर आवेदन जल्द होंगे स्टार्ट, पात्रता सहित अन्य डिटेल अभी कर लें चेक

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 04:36 PM (IST)

    आईटीआई लिमिटेड में यंग प्रोफेशनल (ग्रेजुएट/ टेक्नीशियन/ ऑपरेटर) पदों पर भर्ती निकाली गई है। जल्द ही वैकेंसी के लिए आवेदन स्टार्ट किये जायेंगे। इसके बा ...और पढ़ें

    Hero Image

    ITI Recruitment 2026

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। आईटीआई लिमिटेड की ओर से यंग प्रोफेशनल पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई डिटेल के मुताबिक इस भर्ती के माध्यम से 215 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। वेकैंसी में शामिल होने के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही स्टार्ट होने की उम्मीद है।
    ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रॉसेस स्टार्ट होने के बाद पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए वेबसाइट itiltd.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर पाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कितना मिलेगा वेतन

    इस भर्ती में चयनित होने पर पद के अनुसार अभ्यर्थियों को वेतन प्रदान किया जायेगा। यंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट पदों पर चयनित होने वाले युवाओं को 60 हजार रुपये प्रतिमाह, यंग प्रोफेशनल टेक्नीशियन पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को 35000 रुपये प्रतिमाह और यंग प्रोफेशनल ऑपरेटर पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को 30000 रुपये प्रतिमाह सैलरी प्रदान की जाएगी।

    कैसे होगा चयन

    इस भर्ती में अभ्यर्थियों का चयन दो चरणों में किया जायेगा। पहले चरण में प्राप्त आवेदन में प्राप्त वेटेज के अनुसार अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करके दूसरे चरण-एसेसमेंट टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जायेगा। इस चरण के बाद अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। जिनका नाम लिस्ट में दर्ज होगा उनको रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। ध्यान रखें की चयन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगा।

    नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। 

    ITI Recruitment 2026 notification

    आवेदन प्रक्रिया

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन की स्टेप्स यहां दी जा रही हैं जिनको फॉलो करके आसानी से फॉर्म भरा जा सकेगा-

    • फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.itiltd.in पर जाना होगा।
    • करियर सेक्शन में क्लिक करना होगा।
    • भर्ती से संबंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • मांगी गई डिटेल दर्ज करके पंजीकरण करना होगा।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा करके सबमिट कर दें।
    • भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- RRB Group D Vacancy: रेलवे ग्रुप D के 22 हजार पदों पर 21 जनवरी से शुरू होंगे आवेदन, 10th पास कर सकेंगे अप्लाई 