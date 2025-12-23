ITI Recruitment 2026: आईटीआई लिमिटेड में यंग प्रोफेशनल पदों पर आवेदन जल्द होंगे स्टार्ट, पात्रता सहित अन्य डिटेल अभी कर लें चेक

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। आईटीआई लिमिटेड की ओर से यंग प्रोफेशनल पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई डिटेल के मुताबिक इस भर्ती के माध्यम से 215 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। वेकैंसी में शामिल होने के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही स्टार्ट होने की उम्मीद है।

ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रॉसेस स्टार्ट होने के बाद पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए वेबसाइट itiltd.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर पाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कितना मिलेगा वेतन इस भर्ती में चयनित होने पर पद के अनुसार अभ्यर्थियों को वेतन प्रदान किया जायेगा। यंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट पदों पर चयनित होने वाले युवाओं को 60 हजार रुपये प्रतिमाह, यंग प्रोफेशनल टेक्नीशियन पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को 35000 रुपये प्रतिमाह और यंग प्रोफेशनल ऑपरेटर पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को 30000 रुपये प्रतिमाह सैलरी प्रदान की जाएगी।