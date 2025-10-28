Language
    IPPB GDS Recruitment 2025: कल है ग्रामीण डाक सेवक पदों पर आवेदन की लास्ट डेट, तुरंत कर लें अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 09:56 AM (IST)

    इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ग्रामीण डाक सेवक भर्ती (IPPB GDS Vacancy 2025) के लिए आवेदन की लास्ट डेट 29 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं और स्नातक उत्तीर्ण हैं वे तुरंत ही वेबसाइट या इस पेज से फॉर्म भर सकते हैं।

    Hero Image

    IPPB GDS Recruitment 2025 के लिए जल्द कर लें अप्लाई।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के 348 पदों पर भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 29 अक्टूबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में जो युवा स्नातक उत्तीर्ण हैं वे बिना देरी करते हुए ऑफिशियल वेबसाइट ippbonline.com पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन के बाद प्रिंटआउट 13 नवंबर तक निकाला जा सकेगा।

    शैक्षिक योग्यता एवं उम्र

    ग्रामीण डाक सेवक पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

    स्वयं भर सकते हैं फॉर्म

    जो अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे स्वयं ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए यहां आवेदन की स्टेप्स एवं लिंक उपलब्ध करवाया जा रहा है-

    • आईपीपीबी जीडीएस भर्ती 2025 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले पोर्टल https://ibpsonline.ibps.in/ippblaug25/ पर विजिट करें।
    • होम पेज पर Click here for New Registration पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य जानकारी भरकर फॉर्म को पूरा करें।
    • हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ अपलोड करें।
    • कैटेगरी वाइज निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।
    • अंत में आवेदन का प्रिंट निकाल लें।
    IPPB GDS Recruitment 2025 notice

    कितनी लगेगी फीस

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 750 रुपये फीस का भुगतान करना होगा। एप्लीकेशन फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि माध्यमों से जमा की जा सकती है।

    348 पदों पर होगी भर्ती

    इस भर्ती के माध्यम से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ग्रामीण डाक सेवक के 348 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। नियुक्तियां देशभर के 22 जिलों में की जाएंगी। चयन ग्रेजुएशन में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा। अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखकर ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन भी किया जा सकता है।चयनित होने वाले युवाओं को 30000 रुपये प्रतिमाह वेतन प्रदान किया जायेगा।

