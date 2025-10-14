Language
    IPPB GDS Executive Recruitment 2025: एग्जीक्यूटिव के 300 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें तुरंत रजिस्ट्रेशन

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 04:05 PM (IST)

    आईपीपीबी में एग्जीक्यूटिव के 300 से ज्यादा पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार बतौर एग्जीक्यूटिव के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर IPPB GDS Executive 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन पदों के पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। 

    IPPB GDS Executive Recruitment 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से एग्जीक्यूटिव के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से एग्जीक्यूटिव के कुल 348 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार तय समय से पहले इन पदों पर आवेदन अवश्य कर लें।

    आयु-सीमा

    एग्जीक्यूटिव के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 01 अगस्त, 2025 के अनुसार 20 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है।

    इतना मिलेगा वेतन

    इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 30,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।

    शैक्षणिक योग्यता

    आवेदन करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री पूरी की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।

     एप्लीकेशन फीस

    आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान भी करना होगा। एप्लीकेशन फीस 750 रुपये निर्धारित की गई है।

     कैसे करें अप्लाई

    एग्जीक्यूटिव के पदों पर आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवार यहां बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से आवेदन कर सकते हैं।

    • एग्जीक्यूटिव के पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.ippbonline.com पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें,
    • रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें और निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।
    • अब दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
    • अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     