IPPB GDS Executive Recruitment 2025: एग्जीक्यूटिव के 300 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें तुरंत रजिस्ट्रेशन

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से एग्जीक्यूटिव के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से एग्जीक्यूटिव के कुल 348 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार तय समय से पहले इन पदों पर आवेदन अवश्य कर लें।

सिर्फ खबर पढ़ें

विज्ञापन हटाएं

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आयु-सीमा

एग्जीक्यूटिव के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 01 अगस्त, 2025 के अनुसार 20 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है।

इतना मिलेगा वेतन

इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 30,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।

शैक्षणिक योग्यता

आवेदन करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री पूरी की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।

एप्लीकेशन फीस

आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान भी करना होगा। एप्लीकेशन फीस 750 रुपये निर्धारित की गई है।

कैसे करें अप्लाई

एग्जीक्यूटिव के पदों पर आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवार यहां बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से आवेदन कर सकते हैं।