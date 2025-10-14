BSSC Office Attendant Vacancy 2025: ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर रजिस्ट्रेशन करने की आज लास्ट डेट, जल्द कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (BSSC) की ओर से ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर आवेदन करने की आज यानी 14 अक्टूबर को अंतिम तिथि है। जिन उम्मीदवारों ने किसी कारणवश इन पदों पर आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से ऑफिस अटेंडेंट के कुल 3727 पदों पर भर्ती की जाएगी। जो उम्मीदवार सरकारी पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, उनके पास इन पदों पर आवेदन करने का आज आखिरी मौका है।

आयु-सीमा ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष, सामान्य वर्ग की महिला उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष, एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।