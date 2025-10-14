BSSC Office Attendant Vacancy 2025: ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर रजिस्ट्रेशन करने की आज लास्ट डेट, जल्द कर लें अप्लाई
बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर रजिस्ट्रेशन करने की आज अंतिम तिथि है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इन पदों पर आवेदन नहीं किया है, वे केवल आज 14 अक्टूबर तक ही रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (BSSC) की ओर से ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर आवेदन करने की आज यानी 14 अक्टूबर को अंतिम तिथि है। जिन उम्मीदवारों ने किसी कारणवश इन पदों पर आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से ऑफिस अटेंडेंट के कुल 3727 पदों पर भर्ती की जाएगी। जो उम्मीदवार सरकारी पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, उनके पास इन पदों पर आवेदन करने का आज आखिरी मौका है।
आयु-सीमा
ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष, सामान्य वर्ग की महिला उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष, एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
शैक्षणिक योग्यता
ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा दसवीं या समकक्ष कक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।
ऐसे करें अप्लाई
ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। उम्मीदवारों यहां बताे गए आसान स्टेप्स की मदद से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
- बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए ऑफिस onlinebssc.com/officeattendantspecial पर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करके व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें।
- इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें और निर्धारित रजिस्ट्रेशन फिस का भुगतान करें।
- अब फॉर्म सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
- अंत में फॉर्मस बमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
