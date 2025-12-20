Language
    IOCL Recruitment 2025: जूनियर इंजीनियर के पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, इन स्टेप्स से करें अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:09 PM (IST)

    आईओसीएल में जूनियर इंजीनियर के कुल 394 पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास तीन वर्ष ...और पढ़ें

    IOCL Recruitment 2025: इतनी मिलेगी सैलरी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की ओर से जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 20 दिसंबर से शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार आईओसीएल में जूनियर इंजीनियर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें, IOCL ने कुल 394 पदों पर भर्ती के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 09 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है।

    आयु-सीमा

    जूनियर इंजीनियर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की 18 वर्ष और अधिकतम आयु 26 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ ही उम्मीदवारों की आयु की गणना 31 दिसंबर, 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

    ऐसे करें अप्लाई

    आईओसीएल में जूनियर इंजीनियर के पदों पर आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से आवेदन कर सकते हैं।

    • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले ऑपिशियल वेबसाइट www.iocl.com पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर ‘What’s New’ सेक्शन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद “Click here to Apply Online” लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद मोबाइल नबंर और ईमेल आईडी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें।
    • अब जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इतनी मिलेगा सैलरी

    जूनियर इंजीनियर के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 25,000 रुपये से लेकर 1,05,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।

    शैक्षणिक योग्यता

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आदि विषय में तीन वर्षीय डिप्लोमा व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।

