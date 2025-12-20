IOCL Recruitment 2025: जूनियर इंजीनियर के पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, इन स्टेप्स से करें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की ओर से जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 20 दिसंबर से शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार आईओसीएल में जूनियर इंजीनियर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें, IOCL ने कुल 394 पदों पर भर्ती के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 09 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आयु-सीमा जूनियर इंजीनियर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की 18 वर्ष और अधिकतम आयु 26 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ ही उम्मीदवारों की आयु की गणना 31 दिसंबर, 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।