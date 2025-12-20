AIIMS Patna Recruitment 2025: एम्स पटना में सीनियर रेजिडेंट के पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू, इतनी मिलेगी हर महीने सैलरी
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), पटना की ओर से सीनियर रेजिडेंट के पदों पर नौकरी करने के लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जो उम्मीदवार एम्स पटना में बतौर सीनियर रेजिडेंट के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे इन पदो के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें, इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 18 दिसंबर से शुरू कर दी गई है। साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है।
पात्रता मानदंड
- सीनियर रेजिडेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास एमडी, एमएस, डीएनबी या डीएम की डिग्री होनी चाहिए।
- इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।
एप्लीकेशन फीस
सीनियर रेजिडेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान भी करना होगा। सामान्य एवं ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 1500 रुपये और एससी एवं एसटी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 1200 रुपये निर्धारित की गई है।
इतना मिलेगा वेतन
इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 67,700 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
इस दिन होगी परीक्षा
एम्स, पटना की ओर से परीक्षा का आयोजन 25 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। परीक्षा एक शिफ्ट में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। इसके साथ ही एम्स, पटना की आधिकारिक वेबसाइट पर 27 जनवरी, 2026 को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे। उन्हें 29, 30 और 31 जनवरी, 2026 को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा में उम्मीदवारों से 80 अंकों के 80 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे।
परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 45 प्रतिशत और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।
