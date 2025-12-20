Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rajasthan Board Date sheet 2026: राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं डेटशीट जारी, 12 फरवरी से शुरू होगी परीक्षा

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 01:01 PM (IST)

    राजस्थान बोर्ड की ओर से कक्षा दसवीं एवं बारहवीं बोर्ड परीक्षा के लिए (RBSE Board Date sheet 2026) जारी कर दी गई है। कक्षा दसवीं एवं बारहवीं की बोर्ड प ...और पढ़ें

    Hero Image

    Rajasthan Board Date sheet 2026: बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए आज यानी 20 दिसंबर को डेटशीट जारी कर दी है। जो उम्मीदवार कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे अब राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर (RBSE 10th 12th Time-Table 2026) डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान बोर्ड की परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 12 फरवरी से शुरू हो जाएगी। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 28 फरवरी और 12वीं बोर्ड की परीक्षा 11 मार्च, 2026 को समाप्त की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें डेटशीट

    rajsthan board

     

    एक शिफ्ट में होगी परीक्षा

    राजस्थान बोर्ड की ओर से कक्षा दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। यह परीक्षा सुबह 8.30 बे से लेकर 11.45 बजे तक संचालित की जाएगी। इसके साथ ही सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा में इस साल लगभग 9 लाख 5 हजार 872 छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे।

    इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

    राजस्थान बोर्ड की ओर से जारी आधिकारिक डेटशीट के मुताबिक कक्षा दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा 12 फरवरी, 2026 से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही कक्षा 10वीं का पहला पेपर अंग्रेजी विषय के लिए आयोजित कराया जाएगा, जबकि कक्षा बारहवीं का पहला पेपर मनोविज्ञान विषय के लिए आयोजित कराया जाएगा। कक्षा 10वीं की परीक्षा 28 फरवरी, 2026 को संस्कृत विषय के साथ समाप्त की जाएगी, जबकि कक्षा बारहवीं की परीक्षा 11 मार्च, 2026 को शारीरिक शिक्षा विषय के समाप्त की जाएगी।

    6193 परीक्षा केंद्र

    राजस्थान बोर्ड परीक्षा के लिए प्रदेश में लगभग 6193 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बता दें, कुल 51 केंद्रों को संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है। परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों में कड़ी निगरानी रखी जाएगी। बता दें, नकल को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों में वीडियो रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था की गई है। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे डेटशीट डाउनलोड करने के बाद उसमें दिए गए सभी दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें। 

    यह भी पढ़ें: SBI PO Final Result 2025: प्रोबेशनरी ऑफिसर परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, यहां से करें डाउनलोड