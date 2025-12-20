SBI PO Final Result 2025: प्रोबेशनरी ऑफिसर परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोबेशनरी ऑफिसर परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। अब उम्मीदवार एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर (SBI PO Final Result) देख व डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के जरिये प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए कुल 541 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। एसबीआई ने पीओ फाइनल परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया है। उम्मीदवार फाइनल रिजल्ट में अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं।

SBI PO Final Result 2025: ऐसे डाउनलोड करें फाइनल रिजल्ट एसबीआई ने साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद पीओ परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। ऐसे में उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां फाइनल रिजल्ट डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

पीओ फाइनल रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर विजिट करें।

अब वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।

इसके बाद 'SBI PO Final Result 2025' लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

इतने पदों पर होगी भर्ती एसबीआई की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर के कुल 541 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें सामान्य के लिए 203 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 पद, ओबीसी के लिए 135 पद, एसटी के लिए 73 पद और एससी के लिए 80 पद आरक्षित किए गए हैं।