    SBI PO Final Result 2025: प्रोबेशनरी ऑफिसर परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, यहां से करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 12:11 PM (IST)

    एसबीआई की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इस ...और पढ़ें

    Hero Image

    SBI PO Final Result 2025: इस दिन हुई थी प्रारंभिक परीक्षा।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोबेशनरी ऑफिसर परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। अब उम्मीदवार एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर (SBI PO Final Result) देख व डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के जरिये प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए कुल 541 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। एसबीआई ने पीओ फाइनल परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया है। उम्मीदवार फाइनल रिजल्ट में अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    sbi po result


    SBI PO Final Result 2025: ऐसे डाउनलोड करें फाइनल रिजल्ट

    एसबीआई ने साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद पीओ परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। ऐसे में उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां फाइनल रिजल्ट डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

    • पीओ फाइनल रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद 'SBI PO Final Result 2025' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।


    इतने पदों पर होगी भर्ती

    एसबीआई की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर के कुल 541 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें सामान्य के लिए 203 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 पद, ओबीसी के लिए 135 पद, एसटी के लिए 73 पद और एससी के लिए 80 पद आरक्षित किए गए हैं।

    चयन प्रक्रिया

    प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज के आधार पर किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 02, 04 और 05 अगस्त, 2025 को किया गया था। इसके बाद मुख्य परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर, 2025 को किया गया था। मुख्य परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए 19 नवंबर को साइकोमेट्रिक टेस्ट का आयोजन किया गया था। इसके साथ ही 24 से 30 नवंबर, 2025 के बीच इंटरव्यू का आयोजन किया गया था। 

