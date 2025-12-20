Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SSC CGL Exam Date 2025: एसएससी सीजीएल टियर-2 एग्जाम डेट जारी, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 11:28 AM (IST)

    एसएससी की ओर से सीजीएल टियर-2 परीक्षा के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सीजीएल टियर-2 परीक्षा का आयोजन 18 और 19 जनवरी, 2025 को किया जाएगा। ...और पढ़ें

    Hero Image

    SSC CGL Exam Date 2025: यहां देखें पूरा शेड्यूल।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने (SSC CGL Tier-I) परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए टियर-2 परीक्षा के लिए परीक्षा तिथियों का ऐलान कर दिया है। जो उम्मीदवार सीजीएल टियर-1 की परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। अब वे सीजीएल टियर-2 की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। टियर-2 परीक्षा का आयोजन जनवरी माह में किया जाएगा। जो उम्मीदवार सीजीएल टियर-2 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब वे मुख्य परीक्षा की तिथियों के अनुसार अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SSC CGL

     

    इस दिन होगी मुख्य परीक्षा

    एसएससी ने सीजीएल टियर-2 परीक्षा के लिए परीक्षा तिथियों का ऐलान कर दिया है। टियर-2 परीक्षा का आयोजन 18 और 19 जनवरी, 2025 को किया जाएगा। 18 जनवरी को उम्मीदवारों से गणित, रीजनिंग, जनरल एबिलिटी, अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता और सांख्यिकी विषय से सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा, उम्मीदवारों के लिए 19 दिसंबर को स्किल टेस्ट का आयोजन किया जाएगा।

    इतने पदों पर होगी भर्ती

    एसएससी की ओर से सीजीएल परीक्षा के जरिय कुल 14,582 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसमें 6183 पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, 3721 पद ओबीसी के लिए, 1423 पद ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए, 2167 पद एससी के लिए और 1088 पद एसटी के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा कुल 1,39,395 उम्मीदवारों को टियर-2 परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।

    इस दिन हुई की टियर-1 परीक्षा

    एसएससी की ओर से टियर-1 परीक्षा का आयोजन 12 से 26 सितंबर, 2025 के बीच किया गया था। बता दें, सीजीएल टियर-1 की परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 28 लाख उम्मीदवारों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से 13.5 लाख उम्मीदवार सीजीएल टियर-1 की परीक्षा में शामिल हुए थे। इसके अलावा 16 अक्टूबर, 2025 को एसएससी की ओर से टियर-1 परीक्षा के लिए प्रोविजनल आंसर-की जारी की गई थी। टियर-1 की परीक्षा में उम्मीदवारों से 200 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। यह परीक्षा एक घंटे के लिए आयोजित कराई गई थी। साथ ही परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की गई थी। 

    यह भी पढ़ें: RSSB VDO Result 2025: राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां से करें डाउनलोड