SSC CGL Exam Date 2025: एसएससी सीजीएल टियर-2 एग्जाम डेट जारी, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने (SSC CGL Tier-I) परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए टियर-2 परीक्षा के लिए परीक्षा तिथियों का ऐलान कर दिया है। जो उम्मीदवार सीजीएल टियर-1 की परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। अब वे सीजीएल टियर-2 की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। टियर-2 परीक्षा का आयोजन जनवरी माह में किया जाएगा। जो उम्मीदवार सीजीएल टियर-2 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब वे मुख्य परीक्षा की तिथियों के अनुसार अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दिन होगी मुख्य परीक्षा एसएससी ने सीजीएल टियर-2 परीक्षा के लिए परीक्षा तिथियों का ऐलान कर दिया है। टियर-2 परीक्षा का आयोजन 18 और 19 जनवरी, 2025 को किया जाएगा। 18 जनवरी को उम्मीदवारों से गणित, रीजनिंग, जनरल एबिलिटी, अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता और सांख्यिकी विषय से सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा, उम्मीदवारों के लिए 19 दिसंबर को स्किल टेस्ट का आयोजन किया जाएगा।

इतने पदों पर होगी भर्ती एसएससी की ओर से सीजीएल परीक्षा के जरिय कुल 14,582 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसमें 6183 पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, 3721 पद ओबीसी के लिए, 1423 पद ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए, 2167 पद एससी के लिए और 1088 पद एसटी के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा कुल 1,39,395 उम्मीदवारों को टियर-2 परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।