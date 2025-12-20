RSSB VDO Result 2025: राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से ग्राम विकास अधिकारी (RSSB VDO Result 2025) जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शमिल हुए थे और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। बता दें, परीक्षा का आयोजन 02 नवंबर, 2025 को किया गया था।