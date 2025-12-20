RSSB VDO Result 2025: राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां से करें डाउनलोड
आरएसएसबी की ओर से (RSSB VDO Result 2025) जारी कर दिया गया है। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल् ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से ग्राम विकास अधिकारी (RSSB VDO Result 2025) जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शमिल हुए थे और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। बता दें, परीक्षा का आयोजन 02 नवंबर, 2025 को किया गया था।
RSSB VDO Result 2025: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कल यानी 19 दिसंबर को VDO परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। ऐसे में उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां रिजल्ट डाउनलोड करने के स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के होमेपज पर candidate corner सेक्शन पर जाएं।
- इसके बाद 'RSSB VDO Result 2025' लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
रिजल्ट क बाद
राजस्थान बोर्ड की ओर से वीडीओ परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बता दें, इस परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अब दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। बता दें, इस परीक्षा में लगभग 5.12 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। यह परीक्षा 02 नवंबर, 2025 को आयोजित कराई गई थी। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 850 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
इस दिन जारी हुई थी आसंर-की
राजस्थान बोर्ड की ओर से ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के लिए प्रोविजनल आंसर-की 12 नवंबर, 2025 को जारी की गई थी। इसके साथ ही उम्मीदवारों से आपत्ति भी स्वीकार की गई थी। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है की परीक्षा से संबंधित नई अपडेट के लिए वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें।
