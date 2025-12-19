CAT Result 2025: कॉमन एडमिशन टेस्ट रिजल्ट जल्द आने की उम्मीद, इन स्टेप्स से कर सकेंगे स्कोरकार्ड डाउनलोड
कॉमन एडमिशन टेस्ट परीक्षा का रिजल्ट इसी सप्ताह या अगले सप्ताह जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), कोझिकोड की ओर से फाइनल आंसर-की जारी होने के बाद अब परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। बता दें, आईआईएम, कोझिकोड ने कैट परीक्षा की फाइनल आंसर-की 17 दिसंबर को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की थी। ऐसे में अब उम्मीदवारों का सवाल है कि आखिर कैट परीक्षा का रिजल्ट कब जारी होगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो कैट परीक्षा का रिजल्ट इसी सप्ताह या अगले सप्ताह के शुरुआती दिनों में घोषित किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर रिजल्ट के साथ-साथ अपना स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे
CAT Result 2025: इन स्टेप्स से कर सकेंगे रिजल्ट डाउनलोड
कैट परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
- रिजल्ट व स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाना होगा।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा।
- लॉगिन क्रेडेंशियल को जमा करने के बाद स्कोरकार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।
इस दिन हुई थी परीक्षा
आईआईएम, कोझिकोड की ओर से ओर से परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर को किया गया था। आईआईएम ने आंसर-की 04 दिसंबर को जारी की थी और 10 दिसंबर तक उम्मीदवारों से आपत्ति स्वीकार की गई थी। बता दें, फाइनल आंसर-की 17 दिसंबर को जारी कर दी गई है। ऐसे में रिजल्ट भी अब जल्द ही जारी किया जा सकता है। परीक्षा में शामिल हुए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें।
पिछले साल यानी साल 2024 में कैट परीक्षा का रिजल्ट 19 दिसंबर को जारी किया गया था। इसके अलावा, साल 2023 में रिजल्ट 21 दिसंबर और साल 2022 में रिजल्ट 21 दिसंबर को जारी किया गया था।
