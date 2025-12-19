CAT Result 2025: कॉमन एडमिशन टेस्ट रिजल्ट जल्द आने की उम्मीद, इन स्टेप्स से कर सकेंगे स्कोरकार्ड डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), कोझिकोड की ओर से फाइनल आंसर-की जारी होने के बाद अब परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। बता दें, आईआईएम, कोझिकोड ने कैट परीक्षा की फाइनल आंसर-की 17 दिसंबर को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की थी। ऐसे में अब उम्मीदवारों का सवाल है कि आखिर कैट परीक्षा का रिजल्ट कब जारी होगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो कैट परीक्षा का रिजल्ट इसी सप्ताह या अगले सप्ताह के शुरुआती दिनों में घोषित किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर रिजल्ट के साथ-साथ अपना स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

CAT Result 2025 : इन स्टेप्स से कर सकेंगे रिजल्ट डाउनलोड कैट परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।