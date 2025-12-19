Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MP Police Bharti Result 2025: एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद, 20 दिसंबर तक ऑब्जेक्शन विंडो एक्टिव

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 03:40 PM (IST)

    एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा, उम्मीदवारों क ...और पढ़ें

    Hero Image

    MP Police Bharti Result 2025: जल्द जारी होगा रिजल्ट।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने 17 दिसंबर को पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी की थी। आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवारों को 20 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज करने का समय दिया गया है। उम्मीदवार एमपीईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर तय समय से पहले आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। हालांकि आसंर-की जारी होने के बाद अब उम्मीदवारों को (MP Police Result 2025) का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन रिजल्ट जारी होने से संबंधित एमपीईएसबी की ओर से फिलहाल कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ऑब्जेक्शन विंडो बंद होने के पश्चात रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    एमपीईएसबी की ओर से पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा का आयोजन 30 अक्टूबर से 15 दिसंबर, 2025 के बीच किया गया था। यह परीक्षा कुल दो घंटे के लिए आयोजित कराई गई थी, जिसमें उम्मीदवारों से सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि और विज्ञान एवं सरल अंक गणित विषय से 100 अंकों के 100 सवाल पूछे गए थे।

    ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट

    एमपीईएसबी की ओर MP Police Result 2025 जल्द ही जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे।

    • एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर विजिट करना होगा।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
    • अब एमपी पुलिस रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा।
    • लॉगिन डिटेल्स को दर्ज करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका

    बोर्ड की ओर से आसंर-की 17 दिसंबर को जारी की गई थी। ऐसे में जो उम्मीदवार किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं है। वे ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए करेक्शन विंडो 20 दिसंबर तक एक्टिव रहेगी।

    यह भी पढ़ें: CSIR NET December Answer Key 2025: जल्द ही जारी होगी सीएसआईआर-एनईटी आसंर-की, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड