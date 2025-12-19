MP Police Bharti Result 2025: एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद, 20 दिसंबर तक ऑब्जेक्शन विंडो एक्टिव

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने 17 दिसंबर को पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी की थी। आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवारों को 20 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज करने का समय दिया गया है। उम्मीदवार एमपीईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर तय समय से पहले आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। हालांकि आसंर-की जारी होने के बाद अब उम्मीदवारों को (MP Police Result 2025) का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन रिजल्ट जारी होने से संबंधित एमपीईएसबी की ओर से फिलहाल कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ऑब्जेक्शन विंडो बंद होने के पश्चात रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दिन हुई थी परीक्षा एमपीईएसबी की ओर से पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा का आयोजन 30 अक्टूबर से 15 दिसंबर, 2025 के बीच किया गया था। यह परीक्षा कुल दो घंटे के लिए आयोजित कराई गई थी, जिसमें उम्मीदवारों से सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि और विज्ञान एवं सरल अंक गणित विषय से 100 अंकों के 100 सवाल पूछे गए थे।