CSIR NET December Answer Key 2025: जल्द ही जारी होगी सीएसआईआर-एनईटी आसंर-की, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एंजेसी की ओर से CSIR-UGC NET परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में कल यानी 18 दिसंबर को किया था। यह परीक्षा कंप्यूटर मोड में आयोजित कराई गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में उम्मीदवार ॉपरीक्षा में शामिल हुए थे। हालांकि अब परीक्षा के बाद सभी उम्मीदवारों को आसंर-की का बेसब्री से इंतजार है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आंसर-की जल्द ही जारी की जा सकती है। आसंर-की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान करके ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नबंर और जन्मतिथि का उपयोग करना होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे आसंर-की एनटीए की ओर से CSIR-UGC NET परीक्षा की आंसर-की कभी भी जारी की जा सकती है। ऐसे में उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां आंसर-की डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।

आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर विजिट करना होगा।

अब वेबसाइट के होमपेज पर 'CSIR NET December 2025 answer key' लिंक पर क्लिक करना होगा।

लिंक पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन नबंर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।

लॉगिन डिटेल्स को दर्ज करने के आंसर-की आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। आसंर-की जारी होने के बाद एनटीए की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने के लिए दो से तीन दिनों का समय दिया जाएगा। उम्मीदवारों को तय समय के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करनी होगी। इसके अलावा, उम्मीदवारों को 200 रुपये ऑब्जेक्शन फीस के रूप में भी जमा करना होगा।