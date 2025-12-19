ICAI CA Admit Card 2026: आईसीएआई सीए जनवरी ए़डमिट कार्ड जारी, यहां eservices.icai.org से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की ओर से सीए इंटरमीडिएट, फाइनल और फाउंडेशन जनवरी सेशन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने जनवरी सेशन की परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। अब वे आईसीएआई की ओर से अपना एडमिट कार्ड डाउलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आईसीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट eservices.icai.org पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एसएसपी आईडी और एसएसपी पासवर्ड का उपयोग करना होगा।