    ICAI CA Admit Card 2026: आईसीएआई सीए जनवरी ए़डमिट कार्ड जारी, यहां eservices.icai.org से करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:54 AM (IST)

    आईसीएआई की ओर से जनवरी सीए इंटरमीडिएट, फाइनल और फाउंडेशन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट eservices.icai.org पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    ICAI CA Admit Card 2026: सीए जनवरी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की ओर से सीए इंटरमीडिएट, फाइनल और फाउंडेशन जनवरी सेशन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने जनवरी सेशन की परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। अब वे आईसीएआई की ओर से अपना एडमिट कार्ड डाउलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आईसीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट eservices.icai.org पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एसएसपी आईडी और एसएसपी पासवर्ड का उपयोग करना होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    icai admit card


    ICAI CA Admit Card 2026ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

    आईसीएआई ने जनवरी सेशन की परीक्षा के लिए सीए इंटरमीडिएट, फाइनल और फाउंडेशन परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। ऐसे में उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट eservices.icai.org पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड सेक्शन पर जाएं।
    • इसके बाद ICAI CA January Exam Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें।
    • अब एसएसपी आईडी और एसएसपी पासवर्ड को दर्ज करें।
    • लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

    आईसीएआई की ओर से फाउंडेशन जनवरी की परीक्षा 18, 20, 22, 24 जनवरी, 2026 को आयोजित कराई जाएगी। इसके अलावा सीए इंटरमीडिएट ग्रुप-1 परीक्षा का आयोजन 6, 8, 10 जनवरी, 2026 और सीए इंटरमीडिएट ग्रुप-2 परीक्षा का आयोजन 12, 15, 17 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। इसके साथ ही फाइनल ग्रुप-1 परीक्षा का आयोजन 5, 7, 9 जनवरी और फाइनल ग्रुप-2 परीक्षा का आयोजन 11, 13, 16 जनवरी, 2026 को किया जाएगा।

    सीए फाइनल परीक्षा का आयोजन दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक किया जाएगा, जबकि सीए इंटरमीडिएट परीक्षा का आयोजन दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और फाउंडेशन पेपर-1 एवं पेपर-2 परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और फाउंडेशन पेपर-3 एवं पेपर-4 परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक संचालित की जाएगी। 

