Bihar JEEVIKA Answer Key 2025: बिहार जीविका परीक्षा आंसर-की जारी, इन स्टेप्स से उत्तर कुंजी करें डाउनलोड
बीआरएलपीएस की ओर से (Bihar JEEVIKA Answer Key 2025) जारी कर दी गई है। अब उम्मीदवार आंसर-की डाउनलोड करने के बाद अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी (BRLPS) की ओर से बिहार जीविका परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आसंर-की डाउनलोड करके अपने उत्तरों का मूल्यांकन कर सकते हैं। बता दें, बिहार जीविका परीक्षा का आयोजन बिहार राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 19 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच किया गया था। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को (Bihar JEEVIKA Answer Key 2025) डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
ऐसे डाउनलोड करें आसंर-की
बीआरएलपीएस की ओर से जीविका परीक्षा की आसंर-की जारी कर दी गई है। ऐसे में उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां आसंर-की डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार आसंर-की डाउनलोड कर सकते हैं।
- बिहार जीविका परीक्षा की आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट brlps.in पर जाकर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर "Latest Notifications” सेक्सन पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद Bihar JEEVIKA Answer Key 2025 लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद एप्लीकेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
- लॉगिन डिटेल्स को दर्ज करने के बाद आसंर-की आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इतने पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये कुल कुल 2747 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के कुल 73 पद, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के कुल 235 पद, एरिया कोऑर्डिनेटर के कुल 374 पद, अकाउंटेंट के कुल 167 पद, ऑफिस असिस्टेंट के कुल 187 पद, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के कुल 1177 पद और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के कुल 534 पद आरक्षित किए गए हैं।
कब आएगा रिजल्ट
बिहार जीविका परीक्षा की आंसर-की जारी होने के बाद लाखों उम्मीदवारों का सवाल हैं कि रिजल्ट कभ आएगा। ऐसे में रिजल्ट से संबंधित बीआरएलपीएस की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बिहार जीविका परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें।
कृपया धैर्य रखें।