Bihar JEEVIKA Answer Key 2025: बिहार जीविका परीक्षा आंसर-की जारी, इन स्टेप्स से उत्तर कुंजी करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी (BRLPS) की ओर से बिहार जीविका परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आसंर-की डाउनलोड करके अपने उत्तरों का मूल्यांकन कर सकते हैं। बता दें, बिहार जीविका परीक्षा का आयोजन बिहार राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 19 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच किया गया था। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को (Bihar JEEVIKA Answer Key 2025) डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।