Allahabad High Court UPHJS Result 2025: हायर ज्यूडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित, 1419 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से हायर ज्यूडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से आयोजित UPHJS प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट अब उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। उम्मीदवार रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें अपने रोल नबंर और कटऑफ मार्क्स को देख सकते हैं।





Allahabad High Court UPHJS Result 2025: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से आयोजित हायर ज्यूडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर जाकर विजिट करें।

अब वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद 'Allahabad High Court UPHJS Pre Result 2025' लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

यहां देखें कटऑफ मार्क्स

कैटेगरी कटऑफ मार्क्स सामान्य 60 ओबीसी 45 ईडब्ल्यूएस 45 ओबीसी 45 एससी 45 एसटी 45

इस दिन हुई थी परीक्षा

इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से UPHJS Pre 2025 परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 20 जुलाई, 2025 को किया गया था। इस परीक्षा के जरिये कुल 83 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार अब मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा, इस परीक्षा के जरिये कुल 1419 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।

मुख्य परीक्षा से संबंधित नई अपडेट के लिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें। इसके अलावा, चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 1,44,840 रुपये से लेकर 1,94,660 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।