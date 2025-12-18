Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SSC CGL Result 2025 OUT: एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां ssc.gov.in से डायरेक्ट करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 05:33 PM (IST)

    एसएससी की ओर से (SSC CGL Tier-1 Result 2025) का ऐलान कर दिया गया है। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। एसएससी की ओर ...और पढ़ें

    Hero Image

    SSC CGL Result 2025 OUT: ऐसे करें डाउनलोड

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग की ओर से SSC CGL Tier-1 Result 2025 जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार टियर-1 की परीक्षा में शामिल हुए थे। अब वे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, एसएससी की ओर से CGL Tier-1 परीक्षा का आयोजन 16 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच किया गया था। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in से रिजल्ट के साथ-साथ (SSC CGL 2025 cutoff) मार्कस भी देख सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ssc cgl 1 result

     

    SSC CGL Result 2025: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

    एसएससी की ओर से आज यानी 18 दिसंबर को सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

    • रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर जाएं।
    • इसके बाद SSC CGL Tier-I Result 2025 लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इतने उम्मीदवार हुए शॉर्टलिस्ट

    एसएससी की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक टियर-2 परीक्षा के लिए कुल 2781 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसके अलावा, एसएससी की ओर से कटऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए गए हैं।

    यह भी पढ़ें: BTSC Dresser Result 2025: बिहार ड्रेसर परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड