SSC CGL Result 2025 OUT: एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां ssc.gov.in से डायरेक्ट करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग की ओर से SSC CGL Tier-1 Result 2025 जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार टियर-1 की परीक्षा में शामिल हुए थे। अब वे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, एसएससी की ओर से CGL Tier-1 परीक्षा का आयोजन 16 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच किया गया था। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in से रिजल्ट के साथ-साथ (SSC CGL 2025 cutoff) मार्कस भी देख सकते हैं।