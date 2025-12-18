BTSC Dresser Result 2025: बिहार ड्रेसर परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से (BTSC Dresser Result 2025) परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब उम्मीदवार बीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 08 और 09 जून को किया गया था। इस भर्ती परीक्षा के जरिये BTSC Dresser के कुल 3326 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उम्मीदवारों को रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।