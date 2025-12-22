IOCL Recruitment 2025: इंडियन ऑयल में नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल पदों पर सरकारी जॉब पाने का मौका, यहां से करें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। इंडियन ऑयल में नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 20 दिसंबर से स्टार्ट की गई है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से भर्ती में शामिल होने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर जाकर या इस पेज से आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 9 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।

भर्ती विवरण

इस भर्ती के माध्यम से कुल 343 पदों पर भर्ती की जाएगी। पदानुसार भर्ती विवरण निम्नलिखित है-

पद का नाम पदों की संख्या जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट-IV (उत्पादन) 232 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट-IV (पी एंड यू) 37 जूनियर इंजीनियरिंग सहायक-IV (पी एंड यू-ओ एंड एम) 22 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट-IV (इलेक्ट्रिकल) / जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट-IV (इलेक्ट्रिकल) 12 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट-IV (मैकेनिकल) / जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट-IV (मैकेनिकल) 14 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट-IV (इंस्ट्रुमेंटेशन) / जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट-IV (इंस्ट्रुमेंटेशन) 6 जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट-IV 20

आवेदन का तरीका

इस भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से स्वयं ही फॉर्म भरा जा सकता है। आपकी सहुलियत के लिए यहां आवेदन का लिंक एवं स्टेप्स दी जा रही हैं-

आईओसीएल भर्ती 2025 फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर लेटेस्ट ओपनिंग जॉब्स में जाना है।

भर्ती से संबंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करना है।

इसके बाद Click here for New Registration पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।

रजिस्ट्रेशन होने के बाद अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

सिग्नेचर फोटोग्राफ अपलोड करें।

निर्धारित फीस (यदि लागू हो) जमा करें।

फॉर्म को सबमिट कर दें और उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

एप्लीकेशन फीस

फॉर्म भरने के साथ जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए एप्लीकेशन फीस 300 रुपये निर्धारित है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी एवं एक्स सर्विसमैन इस भर्ती में शामिल होने के लिए निशुल्क फॉर्म भर सकते हैं। पात्रता, सहित अन्य डिटेल की जानकारी के लिए अभ्यर्थी नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं।