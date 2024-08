IBPS PO Recruitment 2024: आईबीपीएस पीओ भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि एक्सटेंड, अब इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई

एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टेप्स

आवेदन के लिए आपको आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद नए पोर्टल पर पहले आपको पोर्टल पर Click here for New Registration पर क्लिक करना है और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लेना है। इसके बाद आप अन्य डिटेल, हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ अपलोड करके शुल्क जमा कर दें। अंत में अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंटआउट अवश्य निकाल लें। प्रिंट लेने की लास्ट डेट 12 सितंबर 2024 है।

