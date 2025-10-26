IB Technical Recruitment 2025: आईबी एसीआईओ ऑफिसर ग्रेड II टेक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट, जल्द करें अप्लाई
इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से असिस्टेंट सेन्ट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2/ टेक्निकल पदों पर आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट या इस पेज से फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 16 नवंबर 2025 निर्धारित है।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। मिनिस्ट्री एवं होम अफेयर्स की ओर से इंटेलिजेंस ब्यूरो में एसीआईओ ऑफिसर ग्रेड 2/ टेक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी देश की खुफिया एजेंसी में काम करना चाहते हैं और भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 16 नवंबर 2025 निर्धारित है।
पात्रता एवं मापदंड
इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट डिग्री/ संबंधित क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त की हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग से आने वाले युवाओं को उम्र में छूट दी जाएगी। उम्र की गणना 16 नवंबर 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी। पात्रता की विस्तृत डिटेल के लिए नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं।
भर्ती विवरण
इस भर्ती के माध्यम से कुल 258 रिक्त पदों पर नियुक्तियां ली जाएंगी। इसमें से कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 90 पद और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन के लिए 168 पद आरक्षित हैं।
कैसे करें अप्लाई
- एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले पोर्टल https://cdn.digialm.com/EForms/configuredHtml/1258/96338/Index.html पर विजिट करें।
- नए पेज पर पहले To Register के आगे Click here पर क्लिक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण करना होगा।
- इसके बाद Already Registered? To Login के आगे Click here पर क्लिक करके अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
- अंत में निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें और उसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
एप्लीकेशन फीस
इस भर्ती में आवेदन पत्र भरने के साथ सभी कैंडिडेट्स को एग्जाम प्रॉसेसिंग फीस के रूप में 100 रुपये जमा करना होगा। ऐसे में जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन फीस 100 रुपये सहित 200 रुपये जमा करना होगा। एससी, एसटी, महिला उम्मीदवार एवं एक्स सर्विसमैन को अप्लीकेशन फीस में छूट दी गई है ऐसे में उन्हें 100 रुपये जमा करना होगा।
