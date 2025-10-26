IB Technical Recruitment 2025: आईबी एसीआईओ ऑफिसर ग्रेड II टेक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट, जल्द करें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। मिनिस्ट्री एवं होम अफेयर्स की ओर से इंटेलिजेंस ब्यूरो में एसीआईओ ऑफिसर ग्रेड 2/ टेक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी देश की खुफिया एजेंसी में काम करना चाहते हैं और भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 16 नवंबर 2025 निर्धारित है।

पात्रता एवं मापदंड इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट डिग्री/ संबंधित क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त की हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग से आने वाले युवाओं को उम्र में छूट दी जाएगी। उम्र की गणना 16 नवंबर 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी। पात्रता की विस्तृत डिटेल के लिए नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं।