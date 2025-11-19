Language
    IB MTS Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो मल्टी टास्किंग स्टाफ भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, आवेदन 22 नवंबर से होंगे स्टार्ट

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 04:26 PM (IST)

    इंटेलिजेंस ब्यूरो में एमटीएस के 362 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन 22 नवंबर से 14 दिसंबर 2025 तक लिए जायेंगे। जो भी अभ्यर्थी दसवीं कक्षा उत्तीर्ण हैं वे इसमें आवेदन के लिए पात्र हैं। अधिक डिटेल इस पेज से प्राप्त कर सकते हैं।

    Intelligence Bureau Multi Tasking Staff Recruitment

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। भारत की प्रमुख घरेलू खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। आईबी की ओर से मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। रोजगार समाचार में प्रकाशित न्यूज के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 नवंबर से स्टार्ट की जाएगी। आवेदन शुरू होते ही अभ्यर्थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 14 दिसंबर 2025 निर्धारित है।

    10th पास अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक/ 10th क्लास उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु में नियमानुसार छूट दी जाएगी। उम्र की गणना 14 दिसंबर 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

    एप्लीकेशन फीस

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए अन्य सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को रिक्रूटमेंट प्रॉसेसिंग चार्ज के रूप में 550 रुपये जमा करना होगा। इसके अलावा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के फीस के रूप में 100 रुपये जमा करना होगा। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, महिला उम्मीदवार एवं एक्स सर्विसमैन को एग्जामिनेशन फीस जमा नहीं करनी है। ऐसे में अन्य सभी उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में कुल 650 रुपये और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 550 रुपये जमा करना होगा।

    IB MTS Recruitment 2025 notice

    एप्लीकेशन प्रॉसेस

    • एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले पोर्टल mha.gov.in पर विजिट करना होगा।
    • भर्ती से संबंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • नए पेज पर पहले To Register के आगे Click here पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण करना होगा।
    • इसके बाद Already Registered? To Login के आगे Click here पर क्लिक करके अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
    • अंत में निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें और उसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

