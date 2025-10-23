जॉब डेस्क, नई दिल्ली: गृह मंत्रालय के अंतर्गत इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड-II और टेक्निकल पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार आईबी में बतौर एसीआईओ या टेक्निकल पदों पर नौकरी करके अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, वे जल्द ही इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आईबी की ओर से IB ACIO Gr-II/Tech के कुल 258 पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 25 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 16 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

कितनी मिलेगी सैलरी इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आदि विषय में बीटेक या बीई की डिग्री होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों के पास स्नातकोत्तर व अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए। आयु-सीमा आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 27 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।