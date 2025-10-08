Language
    ESIC Recruitment 2025: फैकल्टी में कई पदों पर निकली भर्ती, 16 अक्टूबर होगा वॉक-इन-इंटरव्यू

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:22 PM (IST)

    कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए इंटरव्यू का आयोजन 16 अक्टूबर सुबह 9 बजे किया जाएगा। इंटरव्यू में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास एमडी एमएस और पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

    ESIC Recruitment 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 11 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें प्रोफेसर के लिए दो पद, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 4 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5 पद आरक्षित किए गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करने के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से वॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन 16 अक्टूबर, 2025 ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में किया जाएगा।

    वॉक-इन-इंटरव्यू में शामिल होने का समय सुबह 9 बजे निर्धारित किया गया है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय पर पहुंचने का प्रयास करें, ताकि अंतिम समय में कोई परेशानी न हो।

    कितना मिलेगा स्टाइपेंड

    प्रोफेसर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 2,22,543 रुपये, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 1,47,986 रुपये और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को 1,27,141 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।

    शैक्षणिक योग्यता

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमडी, एमएस, एमएससी एवं पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।

    आयु-सीमा

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

    इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

    वॉक-इन-इंटरव्यू वाले दिन सभी उम्मीदवारों के पास कक्षा दसवीं का प्रमाण-पत्र, एमबीबीएस सर्टिफिकेट, पीजी और डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण-पत्र व अन्य निर्धारित दस्तावेज होने चाहिए।

