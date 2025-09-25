ESIC Recruitment 2025: कई पदों पर निकली भर्ती, 30 सितंबर को होगा वॉक-इन-इंटरव्यू
ईएसआईसी की ओर से स्पेशलिस्ट पीजीएमओ और सीनीयर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक एंव योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ईएसआईसी की ओर से वॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन 30 सितंबर को किया जाएगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की ओर से स्पेशलिस्ट, पीजीएमओ, और सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ईएसआईसी की ओर से कुल 13 पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन-इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ईएसआईसी की ओर से वॉक-इन-इंटरव्यू 30 सितंबर, 2025 को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आयोजित कराया जाएगा।
शैक्षणिक योग्यता
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीबीएस व इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, जूनियर स्पेशलिस्ट ग्रेड के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास 3 वर्ष का अनुभव और सीनियर स्पेशलिस्ट के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
आयु-सीमा
स्पेशलिस्ट के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 69 वर्ष से कम होनी चाहिए। पीजी एमओ के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 37 वर्ष से कम होनी चाहिए। साथ ही विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी।
कितना मिलेगा वेतन
उम्मीदवारों को पदानुसार अलग-अलग वेतनमान प्रदान किया जाएगा। जूनियर स्पेशलिस्ट के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 1,06,000 रुपये और पीजीएमओ के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 85,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
जरूरी दस्तावेज
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्टेट मेडिकल काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, दसवीं का प्रमाण-पत्र और जन्मतिथि प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड व अन्य निर्धारित दस्तावेज होने चाहिए।
