ESIC Recruitment 2025: कई पदों पर निकली भर्ती, 30 सितंबर को होगा वॉक-इन-इंटरव्यू

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की ओर से स्पेशलिस्ट, पीजीएमओ, और सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ईएसआईसी की ओर से कुल 13 पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन-इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ईएसआईसी की ओर से वॉक-इन-इंटरव्यू 30 सितंबर, 2025 को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आयोजित कराया जाएगा।

शैक्षणिक योग्यता इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीबीएस व इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, जूनियर स्पेशलिस्ट ग्रेड के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास 3 वर्ष का अनुभव और सीनियर स्पेशलिस्ट के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।